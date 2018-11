Lukaku bestrijdt ‘bullshit’: ‘Ik ben er altijd, dus wat is het probleem?’

Romelu Lukaku is niet aan zijn meest gelukkige seizoen bezig. De 25-jarige aanvaller scoorde pas vier keer in zeventien wedstrijden en staat alweer elf duels droog. Dat kwam de Belg op kritiek te staan van onder anderen Paul Scholes. De oud-middenvelder zei in oktober dat Lukaku buiten de zestien te weinig toevoegt.

“Ik weet niet zeker of je ooit de landstitel gaat winnen met een doelpuntenmaker als hij. Ik ben er ook niet van overtuigd dat hij hard genoeg werkt, al is hij nog steeds een jonge kerel die het goed gedaan heeft en veel doelpunten heeft gemaakt”, aldus Scholes bij ESPN. Lukaku kwam dinsdag na het duel met BSC Young Boys met een reactie.

“Ik reageer niet echt op hem. Als ik hem zie voordat hij live gaat op televisie, dan schudt hij nog altijd mijn hand. En doet hij alsof alles normaal is, dus ja…”, aldus Lukaku in een interview met Bleacher Report. De linkspoot wordt eveneens verweten te zwaar te zijn, maar dat is volgens hem ‘bullshit’.

“Ja, dat is echte bullshit. Ik ben een van de sterkste spelers in de competitie. Ik raak nooit geblesseerd. Ik ben er altijd, dus wat is het probleem? Maar ik wil doelpunten maken. Ik sta bekend om het scoren, dus dat zit mij wel dwars, ja”, besluit Lukaku. De treffer tegen BSC Young Boys werd overigens gemaakt door Marouane Fellaini.