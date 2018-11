Geruchten zwellen aan na absentie Isco vanwege ‘sportieve’ redenen

Real Madrid was dinsdagavond al zeker van de volgende ronde van de Champions League toen de ploeg begon met de uitwedstrijd tegen AS Roma (0-2). Santiago Solari besloot voor het treffen met de Romeinen om geen beroep te doen op Isco. De trainer van de Koninklijke legt na afloop van de overwinning uit waarom de Spanjaard niet eens op de bank zat.

“Er zijn specifieke beslissingen voor specifieke momenten”, wordt de oefenmeester geciteerd door verschilende Spaanse media, waaronder Marca. “Wij nemen de beslissingen en dat is het. En deze besluiten zijn bijna altijd op sportieve gronden. Er zijn uitzonderingen op die regel, maar dit keer is dat niet het geval”, aldus Solari.

“We zijn hier om alles te geven. Wie aan de aftrap verschijnt en wie op de bank zit, is een fictief probleem dat eigenlijk niet bestaat”, besluit de Argentijnse trainer. Het is niet de eerste keer dat Solari geen gebruik maakt van Isco dit seizoen. Naar verluidt is de coach niet erg gecharmeerd van onder meer de instelling van de Spaanse spelmaker.

Isco had recentelijk te maken met een blindedarmontsteking en sinds die tijd krijgt hij weinig speelminuten. Volgens enkele Spaanse media kampt Isco met overgewicht. De Spaans international, die sinds de zomer van 2013 bij Real speelt en nog tot medio 2022 onder contract staat in Madrid, zou naar verluidt al met een vertrekwens bij de Koninklijke rondlopen.