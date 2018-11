Mourinho legt bizarre 'explosie' na goal uit: ‘Het was opluchting'

Manchester United plaatste zich dinsdagavond voor de knock-outfase van de Champions League door Young Boys met 1-0 te verslaan. Een doelpunt van Marouane Fellaini in blessuretijd was voldoende voor de Engelse grootmacht om de volgende ronde te bereiken. Bij het doelpunt van de Belg vestigde José Mourinho de aandacht op zich door op een bizarre manier te juichen.

De Portugese manager gooide vlak na de treffer een rek met bidons naar de grond, waarna de inhoud alle kanten opvloog. De actie van Mourinho leiddde tot verschrikte reacties. "Het was een explosie van opluchting'', zegt Mourinho na afloop, geciteerd door diverse Engelse media, waaronder Sky Sports. “Ik denk dat veel fans thuis voor de televisie dat doelpunt op allerlei manieren hebben gevierd."

“Ik kan me voorstellen dat in sommige huiskamers de tv is gesneuveld”, vervolgt Mourinho, die de gehoorde kritiek op het incident niet terecht vindt. “Het belangrijkste is dat we ons gekwalificeerd hebben. Voor sommige liefhebbers van mij die van statistieken houden: ik heb veertien seizoenen in de Champions League gespeeld en veertien keer ben ik de groepsfase doorgekomen. En het jaar dat ik niet in de Champions League zat, won ik de Europa League.”

David de Gea was tegen Valencia belangrijk voor United. Mourinho hoopt dan ook dat de 'beste doelman ter wereld' lange tijd actief blijft bij the Red Devils. “Hij is van wereldklasse. Ik weet dat hij wil blijven en dat zijn zaakwaarnemer alles doet wat hij wil. De club wil ook dat hij blijft, we werken eraan. Onze ambitie is om een grote club te zijn en een winnende club wil graag de beste keeper ter wereld.”