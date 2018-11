Ten Hag over ‘ongelooflijk talent’: ‘Het moet wel een graadje beter’

Ajax schaarde zich dinsdag bij de laatste zestien van de Champions League en Erik ten Hag is dan ook een tevreden trainer. De coach bleef bij het feestgedruis in de kleedkamer echter bewust op de achtergrond. “Ik heb na afloop in de kleedkamer helemaal niets gezegd”, zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“Ik dacht: ik laat het zo maar. Prachtig om het feest te zien. Ik geniet er heel erg van. Om deze spelers te zien voetballen en met hen te werken. Ze worden nog elke keer beter. Het is een prachtig proces waar we mee bezig zijn. We kunnen knokken als het niet loopt, maar sommige wedstrijden ook overheersen”, aldus Ten Hag.

Ajax boekte een 0-2 zege op AEK Athene en is daardoor zeker van een plekje bij de eerste twee in Groep E. De runner-up van de Eredivisie heeft elf punten na vijf speelronden, terwijl Bayern München met dertien punten eerste staat. Benfica heeft vier punten en stroomt in de Europa League in.

Ten Hag liet zich bij de NOS nog uit over Kasper Dolberg, die na een uur werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. “Ik weet niet of hij niet in vorm is. Het is niet zo makkelijk, maar hij moet wel een graadje beter. Het team moet hem beter in stelling brengen. Als we daarin samenwerken denk ik dat Kasper, een ongelooflijk talent, het waar gaat maken”, aldus de coach.