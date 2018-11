Ajax mogelijk duel zonder uitpubliek: ‘Hoop niet dat het zo ver komt’

Ajax werd vrijdag bestraft door de UEFA. Omdat er in en rondom het tweeluik met Benfica met vuurwerk was gegooid, supporters trappen blokkeerden en ruzieden met elkaar en de politie, kreeg de club uit Amsterdam een totale boete van 71 duizend euro opgelegd van de Europese voetbalbond. Gaan de fans nogmaals over de schreef, dan riskeert Ajax een uitduel zonder publiek.

Na de ongeregeldheden bij de uitwedstrijd tegen AEK Athene van dinsdagavond (0-2 winst) is het de vraag of de voorwaardelijke straf wordt omgezet in een definitieve. Als dat gebeurt, moet Ajax het in een Europees uitduel dus zonder de steun van de eigen fans doen. “Ik hoop niet dat het zo ver komt. We hebben elkaar nodig”, aldus Matthijs de Ligt.

De aanvoerder van Ajax probeerde de supporters voor de aftrap rustig te krijgen. “Maar dat kon niet meteen omdat er een gekke Griek nog in de gracht van het stadion stond en met dingen aan het gooien was. Dat zag er best gevaarlijk uit”, zo wordt de verdediger geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Klaas-Jan Huntelaar was na afloop de eerste Ajacied die naar het uitvak toeliep en de supporters zijn tenue toewierp. Daarna volgden zijn medespelers. “We hopen echt dat al onze fans er goed vanaf zijn gekomen en dat deze idioot snel wordt opgepakt”, aldus de invaller voor Kasper Dolberg op Twitter.