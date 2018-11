‘Van Bommel gaat met de bekende namen voor laatste strohalm vechten’

PSV speelt woensdagavond in de Champions League tegen Barcelona en de Eindhovenaren moeten een goed resultaat boeken om zicht te houden op Europese overwintering. Trainer Mark van Bommel gaat geen wijzigingen doorvoeren en houdt vast aan de gebruikelijke namen tegen de Catalaanse topclub, verwacht het Algemeen Dagblad.

Van Bommeel vertrouwt dit seizoen vaak op dezelfde spelers en ook tegen Barcelona zal zijn opstelling geen verrassingen kennen, zo schrijft de krant. Verdedigers Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever en Angeliño moeten samen met doelman Jeroen Zoet ervoor zorgen dat Lionel Messi en consorten niet tot scoren komen in het Philips Stadion.

Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Gastón Pereiro vormen naar verwachting het middenveld van PSV, terwijl Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano in de aanval zullen worden geposteerd. PSV staat momenteel laatste in Groep B met één punt. Tottenham Hotspur, dat nu op de derde plek bivakkeert en zodoende op schema is voor een Europa League-ticket, heeft tot op heden vier punten verzameld.