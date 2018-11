Schöne baalt: ‘Een makkelijke poule? Onzin, er is altijd negativiteit’

Ajax plaatste zich dinsdag voor de knock-outfase van de Champions League. De club uit Amsterdam deed dat na een zege op AEK Athene (0-2) en houdt de Grieken en Benfica in ieder geval onder zich. PSV is reeds uitgeschakeld in het miljardenbal, maar Lasse Schöne weet niet of de Eindhovenaren zwaarder hebben geloot.

“Dat vind ik zo'n onzin. Daar heb je altijd mee te maken. Er is altijd negativiteit”, aldus de middenvelder uit Denemarken voor de camera van Voetbal Inside. "Hiervoor hebben we heel moeilijke poules gehad waarin we steeds derde werden. Nu hebben we een poule met Bayern, dat niet in geweldige doen is, en Benfica, wat gewoon een geweldige ploeg is. Dan krijg je altijd te horen dat het niet zo moeilijk is.”

"Ik snap dat niet zo goed. Laten we gewoon met z'n allen blij zijn dat er een Nederlands team door is en niet zeggen dat het allemaal moeilijker kon. Ja, dat kon, maar dit was ook vrij moeilijk. We hebben het gewoon goed gedaan.” Ajax staat na vijf speelronden met elf punten op de tweede plaats in Groep E en heeft twee punten minder dan Bayern.

Het team van Erik ten Hag sluit de poulefase op 12 december af met een wedstrijd tegen Bayern in de eigen Johan Cruijff ArenA. Ongeacht de uitslag van dat duel overwintert Ajax voor het eerst sinds dertien jaar in de Champions League. Men is tevens de eerste Nederlandse ploeg sinds hetzelfde Ajax in 2005/06 die elf punten heeft gepakt in de poulefase van de Champions League.