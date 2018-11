Onana: ‘Als het goed is voor het team dat hij speelt, zit ik blij op de bank’

André Onana hield dinsdagavond voor de derde keer dit seizoen de nul in de groepsfase van de Champions League en won met Ajax uiteindelijk dankzij twee doelpunten van Dusan Tadic met 0-2 van AEK Athene. Die zege was genoeg voor overwintering in het miljardenbal voor de Amsterdammers en de Kameroener was na afloop van de wedstrijd bijzonder tevreden met het resultaat.

“We hebben ons werk gedaan. Het was niet makkelijk. We speelden goed en dan lijkt het makkelijk, maar het was niet makkelijk”, reageerde hij tegenover AT5 op de overwintering in het miljardenbal. Het Champions League-avontuur begon voor Ajax met de voorrondewedstrijden tegen Sturm Graz dit seizoen al vroeg en Onana had niet verwacht dat zijn ploeg zo ver zou komen.

“Als je toen had gezegd dat we door zouden gaan, had ik gezegd: ‘Waar praat je over?’”, is hij duidelijk. “Niemand verwachtte het, zelfs wijzelf niet. Maar we gaan ons best doen in de volgende ronde en we zullen alles geven om te winnen.” Hoewel Ajax zeker is van overwintering in het grootste Europese clubtoernooi, is er in de laatste wedstrijd tegen Bayern München nog genoeg om voor te spelen.

Der Rekordmeister heeft op het moment namelijk twee punten meer dan de Amsterdammers, waardoor Ajax de laatste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA van Bayern moet winnen om groepswinnaar te worden. Onana zou het echter niet erg vinden om die wedstrijd te missen: “Ik wil niet relaxen, maar Kostas Lamprou en Dominik Kotarski zijn geweldige keepers. Het maakt niet uit wie er speelt. Als het goed is voor het team dat Kostas speelt, zit ik blij op de bank”, is zijn antwoord op de vraag of Lamprou de laatste wedstrijd in de Champions League zou mogen keepen.