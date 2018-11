Robben blinkt uit: ‘Ik was blij voor hem, hij verdient dit als mens’

Bayern München bevindt zich al maanden in zwaar weer en de baan van trainer Niko Kovac lijkt inmiddels flink op de tocht te staan. Der Rekordmeister richtte dinsdagavond echter de rug met een 5-1 overwinning op Benfica en heeft daardoor de beste papieren om Ajax voor te blijven als winnaar van Groep E. Arjen Robben was met twee treffers een van de grote uitblinkers en hoopt dat zijn ploeg dit goede resultaat een vervolg kan geven.

“Ik was in het bijzonder blij voor de trainer. Hij verdient dit als mens en ik hoop dat we zo door kunnen gaan”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd tegenover verslaggevers. “We moeten ons alleen niet laten meeslepen. Het gaat slechts om één wedstrijd, als we zaterdag niet weten te winnen zal de onrust weer terugkeren.”

“Er is verder niets gebeurd in de kleedkamer, de sfeer binnen het team is goed en een wedstrijd zoals deze is precies wat we nodig hadden. We moeten dit resultaat echter over een langere periode bevestigen”, toonde hij zich realistisch. “Dit was een overwinning voor het team, voor de coach en voor de hele club, voor de fans en voor iedereen.”

Bayern neemt het zaterdag in de Bundesliga op tegen Werder Bremen en Kovac heeft er met de overwinning op Benfica voor gezorgd dat hij in ieder geval nog even de kans krijgt. Technisch directeur Hasan Salihamidzic bevestigt namelijk tegenover Sky Deutschland dat de Kroaat ook dan op de bank zal zitten: “We hebben eindelijk weer gespeeld als Bayern München. Deze wedstrijd spreekt in zijn voordeel.”