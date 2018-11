Huntelaar: ‘Ik vroeg aan hem of hij zich goed voelde en hij voelde zich goed’

Ajax won dinsdagavond met 0-2 van AEK Athene en verzekerde zo voor de eerste keer in dertien jaar van overwintering in de Champions League. Daley Blind was de laatste keer dat de Amsterdammers, onder leiding van zijn vader, de knockout-fase van het toernooi bereikten nog een ballenjongen en noemt de prestatie van het huidige team een groot compliment voor de ploeg en voor de clubleiding.

“Elf punten na vijf groepsduels. En we hebben ook nog eens zes wedstrijden in de voorronden overleefd. Wij zijn al elf Europese duels ongeslagen. Dat is wel wat hoor. Alles valt als een mooie puzzel in elkaar. We hebben veel talenten die beter worden en een paar ervaren jongens”, tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van de Oranje-international.

Klaas-Jan Huntelaar begon in Athene op de bank, maar kwam met nog een klein halfuur te gaan binnen de lijnen in plaats van Kasper Dolberg. Een paar minuten na de entree van de spits vielen de 0-1 en 0-2 van Dusan Tadic: “Sommige dingen gebeuren af en toe wel met toeval. Dat is elke keer weer anders, zo is voetbal”, glimlachte hij in gesprek met NH. De Serviër produceerde de openingstreffer vanaf de strafschopstip na een handsbal van Marko Livaja: “Hij stond op papier, samen met Lasse Schöne.”

“Ik vroeg aan hem of hij zich goed voelde en hij voelde zich goed. Hij schoot hem goed binnen”, zei Huntelaar daarover. Als het aan de routinier ligt, wordt het bereiken van de knockout-fase van de Champions League dinsdagavond nog gevierd met een drankje in Athene: “We hebben wat te vieren en momenten die je kan vieren moet je ook vieren met elkaar. Dat is alleen maar goed en brengt het team dichter bij elkaar. We zijn allemaal oud en wijs genoeg om dat goed in de gaten te houden. Wat ik drink? Eigenlijk van alles!”