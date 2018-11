Kluivert en Karsdorp buigen het hoofd voor effectief Real Madrid

Real Madrid heeft dinsdagavond de eerste plaats in Groep G veiliggesteld. De Spaanse topclub wist met 0-2 te zegevieren over AS Roma en mag zich zodoende wederom melden bij de laatste zestien van Europa. Door de 1-2 nederlaag van CSKA Moskou tegen Viktoria Plzen eerder op de dinsdagavond wisten zowel Real als Roma al dat ze naar de volgende ronde van het miljardenbal gingen.

Eusebio di Francesco koos ervoor om Justin Kluivert en Rick Karsdorp op de bank te posteren, maar eerstgenoemde Nederlander mocht halverwege de eerste helft al invallen. Stephan El Shaarawy moest geblesseerd van het veld, waardoor Kluivert zich mocht laten zien. Er was tot dan toe veel gevaar rond de doelen van Thibaut Courtois en Robin Olsen, maar alleen laatstgenoemde moest daadwerkelijk in actie komen. De Zweedse keeper wist een poging van Luka Modric onschadelijk te maken.

Naarmate de wedstrijd vorderde begon Real steeds meer te wankelen. Onder anderen Kluivert en Cengiz Ünder konden echter niet optimaal profiteren, terwijl Patrick Schick stuitte op Courtois en Aleksandar Kolarov in de rebound het net niet kon vinden. Roma voerde de druk op, maar de Koninklijke ontsnapte keer op keer. Ünder had vlak voor rust een gigantische kans om de gewenste voorsprong te realiseren, maar de Turkse aanvaller miste.

Direct na de thee brak Gareth Bale de ban. De Welshman profiteerde van een dramatische kopbal van Federico Fazio, die Bale over het hoofd zag toen hij naar Olsen wilden spelen: 0-1. Roma zocht naarstig naar de gelijkmaker, waarbij ook Kluivert af en toe gevaar stichtte. Na bijna een uur spelen besliste Lucas Vazquez het duel echter voortijdig. De buitenspeler werd niet gedekt in het zestienmetergebied en toen de Spanjaard de bal ontving door een kopbal van Karim Benzema, was Olsen kansloos: 0-2.

Roma wist dat groepswinst na de tweede tegentreffer een zeer lastig verhaal zou worden. Karsdorp kan eventueel nog met goede gevoelens terugkijken op het duel. De voormalig Feyenoorder mocht invallen en kwam zodoende voor het eerst sinds 16 september in actie bij de Romeinse club. Met een tweede Nederlander binnen de lijnen kon Roma nog steeds geen doelpunt realiseren en kon Real na negentig minuten weer drie punten bijschrijven.

CSKA Moskou – Viktoria Plzen 1-2

Eerder op de dinsdagavond verloor CSKA Moskou in eigen huis van Viktoria Plzen. De Russische topclub kwam na tien minuten nog wel op voorsprong. Scheidsrechter Danny Makkelie besloot de thuisploeg een strafschop te geven en Ivan Vlasic knalde raak: 1-0. Igor Akinfeev wist vlak voor rust nog de nul te houden door een strafschop te keren, maar na de thee moest de doelman alsnog capituleren. Roman Procházka en Lukás Hejda vonden het net, waardoor de Tsjechen eveneens op vier punten staan in Groep G.