Raheem Sterling kan zaterdagmiddag unieke prestatie in Premier League leveren

Olympique Lyon was dinsdagavond de eerste club die Manchester City sinds 7 oktober van de winst afhield: 2-2. Na de doelpuntloze remise tegen Liverpool (0-0) volgden acht zeges in acht officiële duels van the Citizens. Bournemouth verkeert in een sportieve dip: na een serie van vijf zeges en een remise in zes officiële duels ging elk van de laatste drie duels verloren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Etihad Stadium, zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur.

O Manchester City heeft elk van de zes Premier League-wedstrijden tegen Bournemouth gewonnen: 21 doelpunten voor, 2 doelpunten tegen.

O Bournemouth wacht nog altijd op de eerste competitiezege op Manchester City. In de twaalf voorgaande ontmoetingen in competitieverband leed men tien nederlagen en werd er twee keer geremiseerd.

O Raheem Sterling was in zijn vijf Premier League-duels met Bournemouth bij negen doelpunten betrokken: twee assists, zeven treffers. Dat komt neer op een assist of een goal in gemiddeld elke 48 minuten.

O Manchester City kwam dit seizoen in de Premier League in slechts twee competitieduels niet tot winst. Dat waren ook de enige wedstrijden waarin het team van Josep Guardiola in de eerste helft niet tot scoren kwam: tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en Liverpool (0-0).

O Bournemouth verloor nog nooit een uitwedstrijd tegen een regerend landskampioen van de Premier League. The Cherries wonnen van Chelsea zowel in 2015/16 als in 2017/18 en remiseerde tegen Leicester City in 2016/17.

O Als Manchester City een nederlaag tegen Bournemouth vermijdt, zijn the Citizens voor de derde keer in de clubgeschidenis minimaal twintig Premier League-werdstrijden op rij ongeslagen. Alleen Arsenal (vier keer) en Manchester United (zeven keer) deden dit vaker in deze competitie.

O Bournemouth verloor de laatste drie Premier League-duels, elk met 2-1. De laatste vier opeenvolgende nederlagen van de club in deze competitie dateren van september 2017.

O Raheem Sterling kan de eerste voetballer in de geschiedenis van de Premier League worden die in elk van zijn eerste zes ontmoetingen met een specifieke club trefzeker is, na een doelpunt in elk van zijn eerste vijf duels voor Manchester City met Bournemouth.

O Onder leiding van Josep Guardiola maakte Manchester City voor eigen publiek 125 doelpunten in de Premier League. Dat zijn drie treffers meer dan Bournemouth in alle duels in deze competitie sinds 2016/17.

O Zeven van de acht Premier League-treffers van Sergio Agüero dit seizoen waren in thuisduels. De aanvaller van Manchester City was in zijn laatste 14 Premier League-duels in het Etihad Stadium bij 23 doelpunten betrokken: 5 assists, 18 treffers.