Tadic getergd: ‘Wij zagen de problemen, ze schopten onze fans’

Ajax plaatste zich dinsdagavond voor de volgende ronde van de Champions League door in Griekenland met 0-2 te winnen van AEK Athene. Het duel werd ontsierd door ongeregeldheden, waarbij acht supporters van Ajax gewond raakten. Dusan Tadic, die beide doelpunten voor zijn rekening nam, zag de commotie en vond het ongehoord.

"Wij zagen de problemen. Ze schopten onze fans. Dan wil je iets terugdoen op het veld voor ze. Deze overwinning is voor de fans en iedereen die van Ajax houdt”, zegt de Servische aanvaller na afloop in gesprek met de NOS. Tadic is blij met de overwinning en prijst de spirit van de ploeg tegen het defensieve AEK Athene.

Trainer Erik ten Hag wil graag dat Ajax groepswinnaar wordt, maar dan moet het in december nog wel een goed resultaat boeken tegen Bayern München. “Het zal niet makkelijk worden. Bayern is en blijft de grote favoriet in deze poule. Vanavond hebben we soeverein gespeeld. Het is nog geen december en de volgende ronde is al binnen”, beseft de oefenmeester.

Ajax is dit seizoen nog ongeslagen in de Champions League en dat stemt Ten Hag tot tevredenheid. Ten Hag wil door dit gegeven echter niet beamen dat hij nu sowieso een toptrainer is. "Dat is niet aan mij. We zijn heel goed bezig, maar je wil verder. Dan wil je nog meer kansen creëren tegen zo'n tegenstander”, besluit Ten Hag.