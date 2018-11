'Het irriteert als je andere jongens bij PSV in grote auto's ziet komen'

Arnaut Danjuma Groeneveld speelde jarenlang in de jeugdopleiding van PSV, maar kon niet doorbreken bij de regerend landskampioen. De aanvaller van Club Brugge heeft al meerdere keren aangegeven dat hij naar eigen zeggen niet altijd goed werd behandeld bij de Eindhovenaren en in gesprek met FunX vertelt de tweevoudig Oranje-international meer over zijn periode bij PSV.

"Bij PSV kreeg je de middelen om naar de club te komen. In mijn geval was dat een treinkaart waarmee ik onbeperkt kon reizen. Je ziet echter dat andere spelers contracten en auto's krijgen tussen hun zestiende en achttiende. Het irriteert als je andere jongens in grote auto's ziet komen en ik lopend naar de club moet komen met een treinkaart."

Danjuma zegt dat hij niet gekleineerd werd door dit gegeven. “Ik ben iemand die met mijn tas op mijn schouder vol trots naar de club ging. Het maakte me niet veel uit." De jongeling wisselde vaak van pleeggezin in zijn periode bij PSV. "PSV merkte op een bepaald moment dat ik wat hulp nodig had. Dat boden ze me twee keer aan, maar ik heb het afgewezen. Ik ben niet de enige.”

Via de jeugdopleiding van de Eindhovense club kwam Danjuma in 2016 bij NEC terecht. Het 21-jarige talent speelde 46 wedstrijden voor de Nijmegenaren, met 14 doelpunten en 17 assists als resultaat. Bij Club Brugge, waar hij tot 2022 vastligt, heeft Danjuma tot op heden vijf goals en vier assists geproduceerd in vijftien wedstrijden.