Acht gewonden bij rellen in Athene; Matthijs de Ligt baalt van supporters

De wedstrijd tussen AEK Athene en Ajax (0-2) werd dinsdagavond ontsierd door supportersgeweld. Acht supporters van Ajax raakten gewond, nadat er vuurwerk in het uitvak werd gegooid en de ME charges uitvoerde. Griekse supporters gooiden vanuit de grachten vuurwerk en andere voorwerpen richting de Ajacieden, die dat vuurwerk vervolgens het vak uit gooiden. Matthijs de Ligt baalt van de situatie.

De aanvoerder van Ajax onderbrak zijn warming-up om de gemoederen in het uitvak te bedaren. Hoewel het volgens de berichtgeving vooral de thuissupporters waren die de confrontatie zochten, wijst De Ligt ook naar de fans van Ajax. "Ik heb niets te klagen over hoe de supporters zich tijdens de wedstrijd gedroegen: ze hebben ons gesteund en naar voren gestuwd. Maar wat voor de wedstrijd gebeurde, kan natuurlijk niet", zegt hij tegen Veronica.

"Er moet gevochten worden, maar dat moet door ons worden gedaan op het veld en niet buiten de supportersvakken. Dat hoort niet bij een klasse club als Ajax", benadrukt de verdediger van de Amsterdammers. "Ze hebben zichzelf ermee, maar ook ons. Wij gaan toch met een ander gevoel de wedstrijd in. We hebben er uitstekend op gereageerd, maar het kan ook anders gaan. Hopelijk gebeurt het niet nog een keer."

Over de uitslag in Athene is De Ligt goed te spreken. Dankzij de 0-2 overwinning, die tot stand kwam na twee doelpunten van Dusan Tadic, is Ajax na dertien jaar weer geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. "We zijn hier heel blij mee. Dat je één speelronde voor het einde al door bent, is genieten. We zijn er niet zozeer door verrast, maar soms spelen we beter dan we zelf denken. Met elf punten na vijf wedstrijden heb je het gewoon goed gedaan."