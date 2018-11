Ajax keert na dertien jaar terug bij beste zestien van Europa

Voor het eerst sinds het seizoen 2005/06 heeft Ajax zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers konden zich dinsdag bij een zege op AEK Athene op eigen kracht verzekeren van een plek in de achtste finales, en zo geschiedde: 0-2. Het liep lange tijd niet soepel bij de ploeg van Erik ten Hag, maar een rode kaart voor AEK brak de wedstrijd open. Dusan Tadic nam beide doelpunten voor zijn rekening.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het onrustig op de tribunes: supporters van AEK zochten de confrontatie met meegereisde Ajax-fans en gooiden onder meer een molotovcocktail richting de uitsupporters. De Griekse ME greep hard in, terwijl aanvoerder Matthijs de Ligt de boel probeerde te sussen. De wedstrijd ging uiteindelijk door zoals gepland en bij Ajax had Donny van de Beek, wiens inzetbaarheid twijfelachtig was, een basisplek. De geschorste Nicolás Tagliafico werd vervangen door Maximilian Wöber.

Ajax had een overwinning nodig om zich te verzekeren van de volgende ronde, maar duwde het gaspedaal niet in. De ploeg van Erik ten Hag zocht geduldig naar kansen, al kwamen die er voor rust amper. Een van de weinige kansen was na 26 minuten voor David Neres. Na een goede pass van Frenkie de Jong kon de Braziliaan de bal binnenkoppen, maar zijn inzet miste de juiste kracht. AEK werd kort voor rust even gevaarlijk; André Onana was net op tijd bij de bal, toen een strakke voorzet terechtkwam bij Ezequiel Ponce.

Ajax had een duidelijk overwicht in de eerste helft, maar bij de laatste pass ging het vaak fout. AEK was slordig in balbezit en kwam nauwelijks tot goede aanvallen. Het tempo was over het geheel laag in het eerste bedrijf. Ook de tweede helft was geen spektakelstuk. Pas na 62 minuten volgde een grote kans: vanaf de linkerflank werd Van de Beek bediend door Tadic, waarna de middenvelder de bal tegen de paal gleed. Het lukte niet met het veldspel, maar een strafschop bood uitkomst voor de bezoekers.

Een handsbal van Marko Livaja na een harde vrije trap van Lasse Schöne leverde de aanvaller van AEK zijn tweede gele kaart op, waarna Tadic zich met succes ontfermde over de daaropvolgende penalty: hij schoot door het midden raak. Daarmee was het verzet van AEK gebroken en de 0-2 volgde gauw: Neres legde de bal terug op Klaas-Jan Huntelaar, die Tadic een niet te missen kans bezorgde in het strafschopgebied. Ajax speelde de wedstrijd rustig uit en had behoudens een fraai schot van Lucas Boye weinig te duchten van AEK Athene. De Eredivisionist gaat na de zege aan kop in Groep E, al kan men later op de avond nog worden ingehaald door Bayern München. De twee clubs treffen elkaar op 12 december nog in de Johan Cruijff ArenA.