Ierse amateurclub verzint dood van eigen speler: ‘Een trieste situatie’

Ballybrack FC, een amateurclub uit Dublin, heeft in Ierland voor opschudding gezorgd. Volgens het regionale Dublin Live heeft de club de dood van een van zijn spelers verzonnen om een competitiewedstrijd uit te stellen. Ballybrack meldde dat Fernando Nuno La Fuente was overleden na een auto-ongeluk, nadat hij terugkwam van de training van donderdagavond. De speler blijkt echter 'gewoon' in leven en is momenteel in zijn thuisland Spanje.

Nadat Ballybrack het 'overlijden' van de speler bekendmaakte, plaatsten diverse andere clubs steunbetuigingen via sociale media. Competitiegenoten Liffey Wanderers en Templeogue United hielden dit weekend een minuut stilte voor de Spanjaard. De wedstrijd van Ballybrack werd inderdaad afgelast, maar inmiddels wordt de zaak onderzocht door de Leinster Senior League, de overkoepelende organisatie voor het voetbal in de lagere Ierse regionen.

Voorzitter David Moran van de Leinster Senior League vertelt dat de organisatie vrijdagochtend werd gebeld met de boodschap dat Nuno La Fuente was overleden. "Maar op maandag vroeg ik aan mijn collega's om contact te zoeken met Ballybrack, om te vragen wanneer de herdenkingsceremonie was. We hadden het gevoel dat we moesten helpen en we wilden naar de ceremonie gaan." De reactie die Moran van de club kreeg, verbaasde hem echter.

"Ons werd verteld dat hij zaterdag naar huis was overgevlogen. Dat deed direct een belletje rinkelen. Ik zei: 'Luister, het kan niet dat je op vrijdag overlijdt in het ziekenhuis en zaterdag al wordt overgevlogen naar Spanje.' We deden nader onderzoek en vanochtend werd alles duidelijk", aldus de preses. Hij geeft aan dat de Leinster Senior League inmiddels geen contact meer kan krijgen met de club. Het is onduidelijk waarom Ballybrack de wedstrijd wilde uitstellen.

"Het enige wat ik weet is dat die jongen al vier of vijf weken terug is in Spanje. Ik ben dolblij dat hij nog leeft. We hebben zijn contactgegevens, maar kun je je dat telefoongesprek voorstellen? 'Hallo, dit is David Moran van de Leinster Senior League. We hoorden dat je deze week bent overleden'. Het is een trieste situatie voor de mensen in Ballybrack", aldus Moran. Ballybrack heeft inmiddels wel bevestigd dat de speler nog leeft; een post waarin hij werd herdacht, is van de sociale media gehaald.