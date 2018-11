Valverde waakt tegen PSV voor ‘buitengewone spits’: ‘Werkt hard’

Barcelona is na vier gespeelde duels zeker van overwintering in de Champions League, maar dat betekent niet dat de Catalanen woensdagavond tegen PSV de voet van het gas zullen halen. Trainer Ernesto Valverde gaf dinsdag tijdens een persconferentie aan dat groepswinst het volgende doel is voor zijn ploeg, waardoor de Eindhovenaren niet op een helpende hand van de Catalanen hoeven te rekenen.

“Ons idee is om niet te speculeren over het resultaat van de andere groepswedstrijd. We willen morgen winnen en gaan niet experimenteren. We weten wat het verschil is om als eerste of als tweede te eindigen. De manier om eerste te worden is door te winnen van PSV”, tekende Voetbal International op uit de mond van de oefenmeester.

PSV staat na vier wedstrijden met één punt op de laatste plaats in de groep en moet, om zicht te blijven houden op een vervolg in de Europa League, hopen dat Internazionale Tottenham Hotspur in Londen een tik uit zal delen. Zelf winnen van Barcelona is echter ook een optie voor de koploper van de Eredivisie en Valverde is beducht voor het gevaar dat de ploeg van Mark van Bommel zou kunnen stichten: “PSV heeft een ongelooflijk seizoen, ze hebben in de competitie alles gewonnen.”

“Het team speelt heel herkenbaar, bijna altijd op dezelfde manier. Het is een fantastische tegenstander. En ook als ze verloren, dan lieten ze een goede indruk achter”, legde de Spanjaard uit. De trainer heeft zijn spelers extra op het gevaar dat Luuk de Jong zou kunnen vormen gewezen: “Hij is een buitengewone spits. Hij is kopsterk en werkt heel hard. Afgelopen weekend maakte hij een fantastische goal. We gaan proberen hem af te stoppen, vooral met een passing-game.”