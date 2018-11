Pochettino erkent fout met Vincent Janssen: ‘Dit mag nooit meer voorkomen’

Tottenham Hotspur heeft een grote fout begaan door Vincent Janssen dit seizoen niet in te schrijven voor de Champions League, zo erkent Mauricio Pochettino. De oefenmeester laat de naam van Janssen vallen na een vraag over Juan Foyth, die woensdag eveneens niet kan meedoen in de wedstrijd tegen Internazionale. In onderstaande video geeft Pochettino aan dat een dergelijke fout nooit meer mag voorkomen.