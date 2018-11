Ten Hag geeft opheldering over opstelling: ‘Zo heb ik het niet doorgegeven’

Ajax moet het dinsdagavond in het Champions League-duel met AEK Athene zonder Nicolás Tagliafico stellen en de Argentijn wordt vervangen door Maximilian Wöber. In tegenstelling tot wat eerder door de Amsterdammers werd gemeld, zal de Oostenrijker echter niet de linksbackpositie bekleden: “Nee, dat klopt niet. Zo heb ik het niet doorgegeven. Het is andersom”, legt trainer Erik ten Hag uit aan De Telegraaf.

“Beiden hebben een voorkeur voor de centrumpositie, maar we hebben de laatste weken gezien dat Daley in Oranje ook goed op links uit de voeten kan. Daar heeft hij het uitstekend gedaan”, verduidelijkt de oefenmeester verder. Wöber zal tegen de Grieken naast Matthijs de Ligt komen te spelen, terwijl Blind de linksbackpositie voor zijn rekening nemen.

Aanvoerder De Ligt moest zojuist overigens nog in actie komen om het uitvak met Ajax-supporters in het Olympisch Stadion van Athene tot kalmte te manen. Daar was onrust ontstaan nadat er tijdens de warming-up van de twee ploegen over en weer met vuurwerk werd gegooid. Of er gewonden zijn gevallen door de vuurwerkbommen is nog niet bekend.