Cocu en Fenerbahçe steggelen over vier miljoen euro

Leicester City heeft een eerste poging gedaan om Brais Méndez over te nemen van Celta de Vigo. De Galiciërs hebben the Foxes echter op zijn transferclausule van 25 miljoen euro gewezen. (Cadena COPE)

Tottenham Hotspur hoopt Allan in de nabije toekomst van Napoli over te kunnen nemen. De middenvelder, die ook wordt genoemd bij Manchester City, moet veertig miljoen euro kosten. (Calcio Napoli 24)

Het bestuur van Barcelona denkt erover na om Ousmane Dembélé te verkopen. Trainer Ernesto Valverde is echter niet te spreken over deze plannen en wil de Fransman hoe dan ook aan boord houden. (Marca)