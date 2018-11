‘FCSB en AS Roma willen hem, dat zijn geen achterlijke clubs’

BOTOSANI - “Ik mag hem niet. Als FC Botosani mij één miljoen euro geeft, dan nog zou ik hem niet willen hebben? Waarom niet? Omdat ik dat vind. Wat denk je dat ik ben? Een clown uit het circus? Als Botosani hem laat spelen, voetballen ze tegen degradatie. Zonder hem zijn ze beter en kunnen ze de play-offs om Europees voetbal bereiken. Mét hem spelen ze eigenlijk met tien man, maar het is hun keuze. Wij hoeven hem in elk geval niet, ik geef je mijn woord.” Gheorghe Becali, de eigenaar van FCSB, liet in september in niet mis te verstane bewoordingen weten niet onder de indruk te zijn van voetballer Hervin Ongenda.

Door Gijs Freriks

FCSB speelde begin september in eigen huis tegen FC Botosani en leek een gemakkelijke avond tegemoet te gaan, want binnen twintig minuten stond het 2-0. Botosani bracht de spanning vlak voor rust echter terug in de wedstrijd en na de invalbeurt van Ongenda, na 64 minuten spelen, sleepte Botosani toch nog een punt uit het vuur in Boekarest: 2-2. De 23-jarige Ongenda speelde zijn zesde wedstrijd voor de club uit de Roemeense regio Moldavië en was de beste man op het veld.

De grote baas van het voormalige Steaua Boekarest, Becali, liet zich na afloop dus opvallend kritisch uit over de linksbuiten. Volgens journalisten en andere commentatoren deed hij dat alleen maar uit frustratie over het puntenverlies van FCSB en omdat hij de prijs van Ongenda niet wil opdrijven. Stiekem is hij namelijk wel geïnteresseerd om de geboren Parijzenaar in januari naar FCSB te halen, zo klinkt het. Zaakwaarnemer Daniele Pinna kon wel lachen om de tirade van Becali.

“De eigenaar van Steaua zorgt voor een glimlach op mijn gezicht”, zei Pinna tegen Sports. “Als Ongenda vanaf de eerste minuut had meegedaan, dan had Steaua verloren. Dat Becali zo over hem praat, bewijst wel dat hij die jongen helemaal niet kent. Hervin was negentien jaar, speelde met Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Edinson Cavani en Blaise Matuidi. Hij werd sinds zijn vijftiende opgeleid bij PSG en zijn beste vrienden zijn Presnel Kimpembe en Adrien Rabiot. Ze zijn als broers voor elkaar. Op dit hoge niveau heeft Ongenda al gespeeld.”

Pinna is FC Botosani dankbaar dat men zijn cliënt afgelopen zomer een tweejarig contract voorschotelde. “Zij hebben de potentie van de voetballer ingezien. Ik bedank de voorzitter en sportief directeur dat ze Hervin hebben toegelaten tot hun familie. Ik heb veel respect voor FCSB en Becali, maar Ongenda is gewoon een voetballer met klasse.” Ongenda is nog altijd ‘maar’ 23 jaar oud, maar toch zal hij een paar jaar geleden niet hebben gedacht dat hij nu voor een middenmoter in de Liga 1 speelt. Hij gold bij Paris Saint-Germain immers als een grote belofte.

De zoon van een vader uit Congo-Kinshasa speelde voor Paris FC en Les Lilas en bij laatstgenoemde club werd hij tijdens een indoortoernooi gescout door oud-middenvelder Pierre Reynaud. De buitenspeler vertrok in 2006 naar PSG en op een toernooi in Spanje maakte hij een jaar later liefst 18 van de 25 doelpunten van PSG. In de finale scoorde Ongenda een hattrick tegen Internazionale. Toen wist iedereen binnen de academie van PSG wie Ongenda was. “Hij wordt door alle Franse scouts beschouwd als het grootste talent van zijn generatie”, schreef Le Parisien in 2011.

Ongenda speelde zich in de kijker bij Manchester City, Manchester United, Chelsea en Arsenal, maar wilde maar één ding: “Ik wil in het Parc des Princes doelpunten maken voor Paris Saint-Germain.” Ongenda brandde van ambitie. Toen hij acht jaar oud was, werd hij door zijn Franse moeder verrast. Ze was naar het trainingsveld van PSG gegaan om een handtekening te halen van Nicolás Anelka, het grote idool van de kleine Hervin. “Bedankt mam. Maar je zult zien dat mijn handtekening later een stuk meer waard zal zijn”, reageerde haar zoon. Ongenda maakte in januari 2016 zijn debuut in het eerste en tekende een paar maanden later een profcontract bij PSG.

Ongenda kende een stormachtig begin, want in zijn eerste vier duels bereidde hij twee treffers voor, waaronder het befaamde hakdoelpunt van Ibrahimovic tegen Bastia (4-0 winst). Later wist hij te scoren tegen Lorient en OGC Nice, maar een echte doorbraak bleef uit. Op huurbasis bij Bastia kon Ongenda nauwelijks potten breken en ook bij PEC Zwolle wist hij niet te overtuigen. Ongenda speelde slechts drie duels voor De Blauwvingers, met een totaal aan 58 speelminuten. In juli 2017 werd het contract van Ongenda ontbonden. “Mede door aanpassingsproblemen zoals een taalbarrière is de carrière van Ongenda bij PEC nooit echt van de grond gekomen”, zo viel er in het persbericht te lezen.

Ongenda zat bijna een jaar zonder club, totdat hij in maart aan de slag ging bij Real Murcia. Dat avontuur duurde evenmin lang, want na twee duels en 56 minuten scheidden beider wegen. Ongenda zette zijn management aan het werk om een nieuwe club te vinden en uiteindelijk kwam men uit in Roemenië. “Niemand wilde hem hebben, hoewel we hem hebben aangeboden bij Dinamo Boekarest, Gaz Metan Medias, Politehnica Iasi en Sepsi Sf. Gheorghe”, vertelde Florin Manea, een andere zaakwaarnemer van Ongenda, in september in een interview met Pariurix. “Ik besloot daarom om Marius Croitoru (assistent-trainer van Botosani, GF.) te bellen. Ik zei: ‘ik laat je wat beelden zien en adviseer je om hem te nemen’.”

“Croitoru belde na drie minuten al terug en riep: ‘haal hem hierheen’. We regelden twee vliegtickets, maar Hervin wilde niet. We hebben hem uiteindelijk moeten overhalen om mee af te reizen.” Ongenda had wel wat meer tijd nodig om aan te haken bij zijn nieuwe werkgever, want hij was een aantal kilo te zwaar. “Hij heeft nu nog anderhalf kilo overgewicht, maar zijn conditie is verder oké”, zei trainer Constantin Enache in oktober na het duel met Dinamo (2-0 winst). “Hij is een erg nuchtere jongen en erg bescheiden voor iemand die op hoog niveau heeft gespeeld. Hij is erg betrokken en is bereid om hard te werken. Hij is altijd aan het grappen en heeft immer een glimlach op het gezicht, ook als hij rent. Hij is een beetje onze N’Golo Kanté. Het hele team houdt van hem.”

Ongenda staat inmiddels op twee doelpunten en één assist in vijftien wedstrijden. Ongenda heeft niet altijd een basisplaats, maar zou zich al wel in de kijker hebben gespeeld bij Universitatea Craiova, CFR Cluj, FCSB en zelfs AS Roma. “De minimumprijs voor wanneer we een eventueel vertrek kunnen bespreken, is één miljoen euro”, aldus Botosani-eigenaar Valeriu Iftime tegenover Fanatik. “FCSB wil hem, AS Roma wil hem. Dat zijn geen achterlijke clubs. We hebben nog geen formeel bod binnengekregen en willen hem het liefst tot de zomer behouden. Ongenda is namelijk een heel speciale voetballer. Hij laat het nog niet altijd zien, maar hij heeft gewoon wat meer tijd nodig.”

Het Italiaanse FOX Sports schreef ook al over de interesse van AS Roma en noemde Ongenda aan het begin van deze maand een ‘intelligente speler met aangeboren talent’: “De voormalig speler van PSG is zonder twijfel de beste voetballer in de Liga 1.” Over dat laatste zullen de meningen waarschijnlijk uiteenlopen, maar het is zonneklaar dat Ongenda na enkele teleurstellende jaren de weg naar boven heeft ingezet. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk krijgt komende maandag een nieuwe kans om zich te laten gelden, want dan gaat Botosani op bezoek bij Astra Giurgiu.