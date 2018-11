Van Gaal adviseert Barcelona: ‘Hij moet eerst leren om een teamspeler te zijn’

De laatste tijd duiken er in de Spaanse media geregeld berichten op over een eventuele terugkeer van Neymar bij Barcelona. De Braziliaanse aanvaller verruilde de Catalanen in de zomer van 2017 voor Paris Saint-Germain. Louis van Gaal is van mening dat Barcelona geen poging moet ondernemen om Neymar terug te halen.

“Ik denk dat het niet goed is voor Barcelona. Maar dat is mijn mening”, zegt Van Gaal in het programma La Portería de Betevé. “Neymar is nog steeds een jonge speler, die zich kan blijven ontwikkelen. Hij moet eerst leren om een teamspeler te zijn. Neymar is te individualistisch. Daarom vind ik dat Barcelona waakzaam moet zijn, voordat ze besluiten hem terug te halen.”

Ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt werden de laatste tijd meer dan eens in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. “De Jong is een buitengewone speler, die nog enorme stappen kan maken. De Ligt en hij zijn exceptionele talenten”, besluit Van Gaal, die tot twee keer toe werkzaam was als trainer bij Barcelona.