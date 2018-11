ADO optimistisch over financiële situatie ondanks miljoenenverlies

ADO Den Haag heeft afgelopen jaar een verlies van 3,1 miljoen euro geleden, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. Desondanks reageert men opgetogen op de resultaten, omdat het verlies lager is dan begroot. ADO had een negatief bedrijfsresultaat van 4,5 miljoen euro verwacht.

De bedrijfsopbrengsten bedroegen afgelopen seizoen zestien miljoen euro, wat een stijging van vijf procent ten opzichte van een jaar eerder betekent. De kosten zijn daarentegen gelijk gebleven, wat volgens ADO te maken heeft met het versterken van de selectie. De club uit de Hofstad verwacht dat de bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat komend seizoen zullen stijgen. “ADO Den Haag leeft weer in de regio Haaglanden en daarbuiten”, zo valt op de website te lezen.

“Sponsoren willen weer verbonden zijn met de club. Tevens zullen door een hogere klassering op de ‘10 jaar ranglijst’ de mediagelden omhoog gaan. Afgelopen seizoen is een start gemaakt met de verbouwing van de hospitality ruimtes en een verbetering van de catering, de verkooppunten en het betaalsysteem in het Cars Jeans Stadion. Ook begint het beloftenelftal haar vruchten af te werpen, wat onderstreept wordt door het aantal talenten dat reeds een contract tekende. Tenslotte zullen de transferinkomsten omhoog gaan, onder meer door de transfer van Bjørn Johnsen”, stelt ADO.

Door de ‘constructieve samenwerking met China’ en de in het vooruitzicht gestelde kapitaalinjecties, kan ADO naar eigen zeggen ‘in alle rust kunnen bouwen aan een sterke selectie, een stabielere organisatie en een verbetering van de financiële basis’. De club zal ook in seizoen 2019/2020 nog gedeeltelijk afhankelijk zijn van de Chinese grootaandeelhouder United Vansen. “Zij hechten eraan te blijven benadrukken dat ze aandeelhouder is van ADO Den Haag voor de lange termijn.”