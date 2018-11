Van Bommel: ‘Barcelona speelt niet voor niets af en toe in een oranje tenue’

PSV neemt het woensdagavond in eigen stadion op tegen Barcelona. Voor Mark van Bommel is dat een bijzondere wedstrijd, omdat hij als speler actief was voor de Catalanen. Er bestaat een innige band tussen Barcelona en Nederland, zo weet de oefenmeester van PSV. Van Bommel verklaart in onderstaande video die band.