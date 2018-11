Ajax Onder-19 boekt monsterzege op AEK Athene in Youth League

Ajax Onder-19 heeft het vijfde groepsduel in de Youth League moeiteloos weten te winnen. AEK Athene werd in Griekenland met maar liefst 1-8 aan de kant gezet, nadat de Amsterdammers voor rust al een 0-4 voorsprong hadden genomen. Door de probleemloze zege op AEK Athene behoudt Ajax de eerste plaats in de poule, met elf punten uit vijf duels.

Eerder won Ajax in Amsterdam al met 6-0 van de Grieken. Daarop volgden remises tegen Bayern München (2-2) en Benfica (3-3), terwijl er ook van de Portugese topclub werd gewonnen (3-0). De ploeg van trainer John Heitinga kende een droomstart in het Georgios Kamaras Stadion en greep al na zeven minuten de leiding. Ché Nunnely werd bediend door Victor Jensen, waarna de aanvaller via een Grieks been de openingstreffer op het scorebord bracht.

Nadat kansen voor Sontje Hansen, Jensen en Nunnely nog niet de tweede treffer hadden opgeleverd, kwam Ajax al snel op een ruimere voorsprong. Hansen bracht Nicolas Kühn in stelling, die met een schuiver voor de 0-2 zorgde. Niet lang daarna vergrootte Nunnely de marge naar drie. De aanvaller ontsnapte aan de aandacht van de Griekse defensie, omspeelde doelman Panagiotis Gkinis en maakte zijn tweede van de middag. Na een half uur kreeg Themistoklis-Athanasios Patrinos de eerste kans voor AEK Athene, maar Issam El Maach voorkwam een treffer.

Vlak voor rust bracht Kühn de voorsprong al op 0-4, nadat een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten viel. Ook in de tweede helft bleven de Amsterdammers de aanval zoeken, wat al snel resulteerde in de vijfde treffer. Jensen pikte de bal op na knullig balverlies en pikte ook zijn doelpunt mee in Athene. De thuisploeg kwam op spaarzame momenten tot mogelijkheden, onder meer toen Michail Tselios de lat wist te raken. Nadat een treffer van Kenneth Taylor nog werd geannuleerd, bracht de ingevallen Enric Llansana na 66 minuten spelen de stand op 0-6.

Ondanks de ruime marge, bleef Ajax aanzetten in de slotfase van het duel met AEK Athene. Op aangeven van Liam van Gelderen maakte Kühn zijn derde van de middag. Taylor leek met een verwoestende uithaal de eindstand op 0-8 te bepalen, maar in blessuretijd kregen de Grieken nog een eretreffer. Donald Bogdani kopte vanuit een hoekschop de 1-8 binnen, waarna scheidsrechter Farrugia Cann Trustin direct een einde maakte aan het duel. Indien het treffen tussen Bayern München en Benfica in een gelijkspel eindigt, is Ajax zo goed als zeker van de eerste plaats in de poule. In dat geval zouden Bayern en Benfica op acht punten komen, drie achter de Amsterdammers. Het doelsaldo van Ajax is een stuk beter dan dat van de concurrentie.