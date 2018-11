Blind zou terugkeer toejuichen: ‘Het zou fantastisch zijn, en gezellig’

Daley Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax en de verdediger ziet het wel zitten om in Amsterdam weer samen te spelen met Jan Vertonghen. Laatstgenoemde heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit terug te willen keren naar de Johan Cruijff ArenA. “Als ik naar huis ga, ga ik niet naar België, maar naar Amsterdam”, zei hij eens in een interview met NUsport.

De 28-jarige Blind zou een terugkeer van de drie jaar oudere Vertonghen toejuichen, zo vertelt hij in een interview met Het Parool: “Jan voelt zich net zo verbonden aan Amsterdam en Ajax als ik. Het zou fantastisch zijn. En gezellig.”

Vertonghen ruilde de jeugdopleiding van Germinal Beerschot in 2003 in voor die van Ajax en maakte in 2006/07 voor het eerst deel uit van de selectie van Ajax. De linkspoot speelde uiteindelijk 220 wedstrijden in het eerste van de Amsterdammers en daarin was hij goed voor 28 doelpunten en 11 assists.

Vertonghen werd met Ajax twee keer kampioen en pakte de KNVB Beker, alvorens hij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. De 110-voudig international heeft een aflopend contract en dus zou hij in de zomer transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe club. Tottenham kan de verbintenis door een optie echter wel verlengen.