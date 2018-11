Voormalig topverdediger Campbell vindt eerste klus als manager

Sol Campbell heeft zijn eerste klus als manager te pakken. De voormalig verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar bij Macclesfield Town, de hekkensluiter van de League Two. Campbell is bij the Silkmen de opvolger van Mark Yates, die in oktober werd ontslagen.

De 44-jarige Campbell zette in 2012 een punt achter zijn carrière en werd in januari 2017 aangesteld als assistent-bondscoach van Trinidad en Tobago. Hij liep ook nog even mee bij Jong Engeland, maar nu staat hij dus voor het eerst als hoofdcoach op eigen benen. Hij werd eerder gelinkt aan clubs als Oxford United, Oldham Athletic en Grimsby Town.

Als voetballer kwam Campbell uit voor West Ham United, Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth, Notts County en Newcastle United. De 73-voudig international speelde zijn meeste wedstrijden voor the Spurs (261 duels), maar was het meest succesvol bij de stadsgenoot uit Londen.

Met Tottenham won Campbell enkel de EFL Cup, maar met Arsenal werd hij twee keer kampioen en pakte hij tweemaal de FA Cup. Campbell werd drie keer opgenomen in het Team van het Jaar van de Premier League en haalde in 2004 zelfs het All-Star Team van het WK in Zuid-Korea en Japan. Op dat toernooi reikte Engeland tot de kwartfinale.