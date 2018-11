Van Bommel: ‘Ook voor de wedstrijd tegen Ajax speelden we tegen Barcelona’

PSV neemt het woensdagavond in eigen stadion op tegen Barcelona. De Eindhovenaren kunnen niet meer overwinteren in de Champions League, terwijl een eventuele derde plaats in de poule ook lastig zal worden. Toch is trainer Mark van Bommel nog niet bezig met de wedstrijd van komende zondag, als voor PSV in de Eredivisie het uitduel met Feyenoord op het programma staat.

“De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste en we houden geen rekening met wat er daarna gebeurt. Ook voor de wedstrijd tegen Ajax speelden we tegen Barcelona, in een uitwedstrijd”, tekenen het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf tijdens de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Barcelona op uit de mond van Van Bommel. De oefenmeester heeft de hoop op overwintering in Europa nog niet uit zijn hoofd gezet.

“Ons doel was te overwinteren in Europa. Mocht dat niet in de Champions League lukken, dan in ieder geval in de Europa League”, stelt de oefenmeester. “De meeste mensen zouden ons in deze poule ook niet op één zetten, of op twee. Hoogstens op drie of zelfs op vier. De details maakten het verschil in de onderlinge duels en op bepalende momenten viel het voor on net niet aan de positieve kant. Maar Europa League kan nog gewoon, hé.”

“Als je Internazionale-thuis had gewonnen – door de rode kaart van Samir Handanovic of de 2-0 van Steven Bergwijn – stonden er drie teams op vier punten en was de situatie op dit moment compleet anders”, aldus Van Bommel. Barcelona wist de laatste drie wedstrijden op rij niet te winnen en mist Luis Suárez in Eindhoven. “Het is niet zo dat ze in een zware crisis zitten. Ze hebben een brede selectie, met heel veel goede spelers. Ze zullen een heel representatief elftal op de been brengen. Ze zijn weliswaar geplaatst, maar ze willen elke wedstrijd winnen.”