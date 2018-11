Juve praat tijdens onderhandelingen over De Ligt

Chris David zit al maanden zonder club, nadat hij in de voorbereiding geen contract wist te verdienen bij FC Twente. De middenvelder gaat de komende tijd met Jong FC Utrecht meetrainen om zijn conditie op peil te houden. (TC Tubantia)

Internazionale heeft een bod van 13,5 miljoen euro neergelegd bij Manchester City. De Italiaanse topclub wil verdediger Eliaquim Mangala graag overnemen van the Citizens . (Diverse Italiaanse media)

wil die onderhandelingen met Mino Raiola aangrijpen om ook over Matthijs de Ligt en Paul Pogba te spreken.

Tijdens het Champions League-duel met Valencia letten scouts van Juventus op een speler van de tegenstander. De koploper van de Serie A heeft José Luis Gayà, die een afkoopclausule van honderd miljoen euro heeft, in het vizier. (Tuttosport)