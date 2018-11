Rakitic knipoogt: ‘Misschien kan Manuel Neuer iets regelen met Hoeness’

Ivan Rakitic speelde tussen 2007 en 2011 in de Bundesliga voor Schalke 04. De dertigjarige middenvelder kwam vervolgens via Sevilla bij Barcelona terecht, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021. In gesprek met Goal sluit Rakitic niet uit dat hij ooit zal terugkeren op de Duitse velden.

“We zullen Niko Kovac moeten bellen of misschien kan Manuel Neuer iets regelen met Uli Hoeness”, zegt Rakitic met een knipoog over zijn kennissen bij Bayern München. “De Bundesliga is altijd speciaal geweest voor mij. Als kind keek ik er vaak naar en later heb ik er drie jaar gespeeld. Ik heb bij Schalke een bijzondere tijd gehad. We zullen zien of ik ooit zal terugkeren, dan moet het voor alle partijen een goede optie zijn.”

“De Bundesliga is voor mij een absolute topcompetitie. Met Bayern, Borussia Dortmund en Schalke heb je verschillende topteams”, vervolgt de Kroatische middenvelder. Bij Barcelona werkt Rakitic samen met Ernesto Valverde, wiens contract nog tot medio 2019 loopt. Toch verwacht hij dat de oefenmeester ook na dit seizoen zal aanblijven. “Hij is heel rustig, een harde werker. Hij bereidt zich altijd tot in de puntjes voor, wil het maximale uit zijn team halen.”

“Ik heb vertrouwen in zijn verwachtingen. We kunnen goed samenwerken, omdat we hetzelfde over voetbal denken. Ik ben persoonlijk erg blij dat hij onze coach is. Het zou een goede zaak zijn als de club besluit om zijn contract te verlengen. Hij kent het team en weet precies wat we nodig hebben”, besluit Rakitic, die dit seizoen tot dusver zeventien wedstrijden speelde in alle competities.