‘Kind van Barcelona’ ambitieus: ‘Madrid? Ik hoop dat deze kans komt’

José Manuel Reina zit in de herfst van zijn carrière. De 36-jarige doelman van AC Milan, die bij topclubs als Barcelona, Liverpool en Bayern München heeft gewerkt, wil verder als trainer. De Spanjaard wil ook als coach de top bereiken en een trainerschap bij Real Madrid zou Reina, die zichzelf ziet als kind van Barcelona, dan ook niet bij voorbaat weigeren.

“Ik zou niet weigeren om een club te trainen. Madrid? Ik hoop dat deze kans komt, maar wat nu belangrijk is, is om je goed voor te bereiden op de nieuwe fase”, aldus Reina, die van 2000 tot 2002 actief was bij het eerste van Barcelona, de aartsrivaal van Real. “Ik zal Barcelona altijd dankbaar zijn, omdat het de club was die mij heeft gevormd, als voetballer en als persoon.”

Reina heeft in de loop der jaren met veel topkeepers gewerkt, zoals David de Gea. De Spaanse doelman van Manchester United krijgt in eigen land veel kritiek, maar Reina denkt dat zijn landgenoot goed met de situatie omgaat. “De Gea heeft genoeg mentale kracht en genoeg ervaring om ermee om te gaan”, vervolgt de veteraan bij Onda Cero.

De Spanjaard ziet Gianluigi Donnarumma, zijn ploeggenoot bij Milan, net als De Gea de top bereiken. “Hij is pas negentien jaar en er is ruimte voor verbetering. Hij is een keeper die erg belangrijk zal zijn op het allerhoogste niveau. Hij zal ook nog vele jaren de eerste doelman van de nationale ploeg (van Italië, red.) zijn”, verwacht Reina.