Toptalent vertoont trekken van Beckham: ‘Hij heeft alles, puur talent’

Liverpool wist zaterdag met 0-3 te winnen op bezoek bij Watford, door treffers van Mohamed Salah en Roberto Firmino en een prachtige vrije trap van Trent Alexander-Arnold. De twintigjarige vleugelverdediger van the Reds wacht een grote toekomst in de voetballerij, concludeert David Ginola bij Sky Sports.

“Hij heeft alles. Hij denkt snel en ik houd van spelers die een risico nemen”, zegt de oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur en Newcastle United. “Iedere keer als hij de bal heeft, creëert hij iets en gebeurt er ook iets. Hij heeft puur talent”, aldus de Fransman, die door de fabuleuze vrije trap terugdenkt aan de klasse van David Beckham.

De voormalig middenvelder van onder andere Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain wist in zijn loopbaan vaak met een vrije trap te scoren. Ginola ziet dat Alexander-Arnold qua stijl van trappen te vergelijken is met Beckham. “David Beckham heeft ook de kwaliteit om een geweldige positie aan te nemen als hij de bal trapt. De balans is fantastisch.”

De rechtervleugelverdediger heeft reeds zestig wedstrijden in het eerste van Liverpool achter de rug. De Engelsman, die ook al reeds vijf interlands heeft gespeeld voor de nationale ploeg, geldt als een van de grootste talenten ter wereld. Alexander-Arnold maakt, net als onder anderen Matthijs de Ligt en Justin Kluivert, nog altijd kans om dit jaar de Golden Boy Award te winnen.