‘Bad boy’ bijt van zich af: ‘Ik drink en rook met een gerust gemoed’

Radja Nainggolan begrijpt niet waarom er altijd zoveel rumoer rond zijn persoon heerst. De ervaren middenvelder van Internazionale hekelt de berichtgeving over zijn doen en laten. Zo vindt de dertigvoudig Belgisch international dat het helemaal niet vreemd is dat een voetballer af en toe alcohol drinkt en een sigaretje rookt.

“Ik kan je vertellen dat ik gewoon een normaal persoon ben en geen bad boy zoals veel mensen mij labelen”, zegt de dertigjarige middenvelder in een interview met France Football. “Ik kan gewoon in de slechtste buurten rondlopen en een normaal leven hebben. Ik accepteer ook de voordelen die voetballers hebben, maar dat betekent niet dat ik naar ze opzoek ben.”

“Ik ga langs bij de supermarkt, ik drink en rook met een gerust gemoed. Zelfs een voetballer kan roken, ook al hebben ze geen ‘normale’ baan”, benadrukt Nainggolan, die nog altijd dankbaar is voor het salaris dat hij krijgt. “In mijn vroege jaren bij Piacenza verdiende ik duizend euro per maand, maar voor mij en mijn familie was dat veel.”

“Ik probeerde ervoor te zorgen dat al mijn familieleden een goed leven konden hebben. Ik ben daarin geïnspireerd door mijn moeder. Zij was de belangrijkste persoon in mijn leven. Zij had niks en gaf mij alles door veel op te offeren”, aldus Nainggolan, die via Cagliari en AS Roma afgelopen zomer uiteindelijk terechtkwam bij Internazionale.