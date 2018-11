‘Je hebt een dikke huid nodig om onder deze manager te spelen’

Manchester United kan zich dinsdag kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League. The Mancunians draaien stroef in de Premier League, maar hebben aan een zege op BSC Young Boys voldoende om de poule te overleven. Alleen de winst telt, weet ook Luke Shaw. De linksback stelt dat Manchester United in principe altijd moet winnen.

“Je hebt een dikke huid nodig om onder deze manager en voor deze club te spelen”, zo wordt de verdediger geciteerd door the Guardian. “Maar we moeten voor deze manager, deze ploeg en de club vechten. Iedereen in de kleedkamer is een vechter en we willen allemaal het beste voor het team en de club.”

Manchester United staat in eigen land op de zevende plaats en kan een succesje dus wel gebruiken. Opvallend is dat het rode voetbalbolwerk dit seizoen in de Champions League twee keer uit won, bij Young Boys en Juventus. In het eigen Old Trafford werd het gelijk tegen Valencia en werd er met minimaal verschil verloren van Juventus (0-1). Speelt Manchester United liever uit dan thuis?

“Ik weiger dat te zeggen”, reageert José Mourinho. “Het zou respectloos zijn naar het stadion en de fans als we zeggen dat we liever uit spelen. Als je mij vraagt of ik liever in Bern of thuis speel tegen Young Boys, dan speel ik liever thuis. Altijd. Ik speel altijd liever thuis. En als je te veel druk voelt als mensen komen om jou in het eigen stadion te steunen, dan kun je beter thuisblijven en tv gaan kijken.”