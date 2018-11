Ramos in opspraak: ‘Het is de taak van iedereen om hem te beschermen’

Sergio Ramos werd onlangs door klokkenluidersplatform Football Leaks in verband gebracht met doping. De verdediger van Real Madrid zou onder meer vorig jaar na de Champions League-finale tegen Juventus positief bevonden zijn op het gebruik van dexamethason, terwijl dat van tevoren niet was aangegeven bij de dopingautoriteiten. Santiago Solari steunt zijn pupil.

Ramos heeft in meerdere statements de beschuldigingen ontkent. Solari vindt dat de journalistiek beter moet handelen. “Sergio Ramos is een eerlijke man. Hij is de maatstaf, niet alleen voor Real Madrid of het voetbal, maar voor sport”, wordt de trainer van de Koninklijke op een persconferentie geciteerd door verschillende Spaanse media.

“Ik vind dat het de taak van iedereen is om hem te beschermen. En dat betekent ook de pers, want het primaire doel van de media moet zijn om de waarheid te verkondigen. Als je die gevonden hebt, kan je je eigen mening gaan vormen. Maar de waarheid is niet iets waar je over kan 'discussiëren' en zeker niet als je iemand door het slijk haalt.”

“Als je fake news publiceert, dan verliest jullie professie, waar ik veel respect voor heb, zijn ziel en blijft de maatschappij hopeloos achter”, aldus Solari. Ramos ontkende eerder al stellig dat hij is 'betrapt': “Ik heb gedurende mijn carrière 250 tot 300 dopingtests ondergaan en ben nooit positief bevonden. Er is nooit sprake geweest van een afwijking. Het is een poging om mijn imago en professionele reputatie te schaden."