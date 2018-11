‘Klaarstomen’ Van Persie voor duel met PSV bereikt volgende fase

De rentree van Robin van Persie bij Feyenoord is weer een stap dichterbij. De aanvaller van de Rotterdamse club hervatte dinsdag namelijk de groepstraining, zo weet RTV Rijnmond te melden. De aanvoerder van Feyenoord ontbrak de laatste weken vanwege een blessure en wordt 'klaargestoomd' voor de kraker tegen PSV.

Vorige week trainde Van Persie al individueel en nu heeft de veteraan zich ook aangesloten bij de rest van het team. Jeremiah St. Juste en Luis Sinisterra ontbraken op de training, omdat zij mee zijn gereisd met Jong Feyenoord naar Engeland, waar ze dinsdagavond tegenover Jong Sparta Praag staan in het kader van de Premier League International Cup.

Trainer Giovanni van Bronckhorst beschikt in aanloop naar het duel met de koploper in de Eredivisie over een nagenoeg fitte selectie. Ridgeciano Haps, die wel met de groep meetrainde, is tot de winterstop niet inzetbaar. Feyenoord neemt het zondag om 14.30 uur op tegen de Eindhovenaren, die nog ongeslagen zijn in de Eredivisie.