Lasse Schöne voert drie redenen aan: ‘Dat speelt duidelijk een rol’

Lasse Schöne heeft er vertrouwen in dat Ajax zich gaat plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. De Amsterdammers nemen het dinsdagavond in Griekenland op tegen AEK Athene en bij winst is de knockout-fase een feit. De middenvelder vindt dat de ploeg een stuk volwassener is dan het team dat in 2017 de Europa League-finale verloor.

“Deze ploeg weet goed wat het is om twee wedstrijden in de week te spelen. De afgelopen jaren verloren wij vaak na een Europees duel een competitiewedstrijd. Nu doen we dat niet meer”, zegt de routinier in een interview met ELF Voetbal. De 43-voudig international van Denemarken stelt vast dat de tegenstand in Europa dit seizoen meevalt.

“In 2012 zaten wij in een groep met Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. Dat waren de kampioenen van Spanje, Engeland en Duitsland. Deze poule is toch een beetje anders”, aldus Schöne, die benadrukt dat niet alleen de huidige tegenstanders en de volwassenheid van Ajax ten grondslag liggen aan een goed Europees seizoen.

“De investeringen spelen duidelijk een rol”, doelt de veteraan onder meer op het aantrekken van Dusan Tadic en Daley Blind. “Wij hebben kwaliteit binnengehaald en dat helpt heel erg. De nieuwe jongens nemen ontzettend veel ervaring mee. Dat is niet alleen bruikbaar in de Champions League, maar ook zeker in competitieverband.”