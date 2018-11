Mourinho: ‘Dan kun je als speler beter thuisblijven en tv kijken’

Manchester United speelt dinsdagavond tegen het Zwitserse Young Boys de laatste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van manager José Mourinho won dit seizoen in het miljardenbal nog geen enkele thuiswedstrijd. De Portugees wil dat zijn spelers tegen Young Boys aantonen om te kunnen gaan met de druk en de drie punten in huis houden. Spelers die de druk niet aankunnen, mogen wat Mourinho betreft thuisblijven.

Manchester United staat met zeven punten uit vier wedstrijden op de tweede plaats in poule H. Zes van de zeven punten werden op vreemde bodem behaald. “Ik denk dat het respectloos zou zijn tegenover het stadion en de fans om te zeggen dat we liever uit spelen”, aldus Mourinho in aanloop naar het duel van dinsdagavond tegenover diverse Engelse media. “Als ik de vraag krijg of ik liever thuis tegen Young Boys speel of uit in Bern, dan geef ik de voorkeur aan een thuiswedstrijd. Als je druk voelt als mensen komen om jou te steunen, dan kun je beter thuisblijven en tv kijken. Ik voel thuis nooit druk.”

The Red Devils kunnen zich dinsdag plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. “Het is geen cruciale wedstrijd, want zelfs als we niet winnen hebben we alles nog in eigen hand. Maar we moeten vanaf het eerste fluitsignaal spelen alsof dit onze laatste kans is om ons te plaatsen. Ik wil deze wedstrijd spelen als een wedstrijd in de knock-outfase, alsof we hem moeten winnen. Ik hoop dat de spelers plezier kunnen uitstralen met het kleine beetje druk dat ik ze probeer op te leggen. Veel druk is het niet, want we hebben hierna nog een wedstrijd te gaan.”