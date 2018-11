‘Volgens hen hebben we gefaald als we de Champions Leauge niet winnen’

Manchester City heeft dinsdagavond tegen Olympique Lyon aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. De Engelse topclub gaat met negen punten uit vier wedstrijden aan kop in groep F. Manager Josep Guardiola vertelt in aanloop naar de confrontatie in Lyon over de druk die zijn ploeg krijgt opgelegd vanuit de buitenwereld. De Spanjaard denkt dat critici vinden dat Manchester City gefaald heeft als dit seizoen de Champions League niet wordt gewonnen.

Bij een overwinning op Lyon zijn the Citizens zeker van de eerste plaats in de poule. Guardiola won dit Champions League-seizoen beide uitwedstrijden, maar dat is volgens de coach niet genoeg om de critici de monden te snoeren. “Mensen die geen fan van ons zijn en geld als argument tegen ons gebruiken, zullen zeggen dat we gefaald hebben als we de Champions League niet winnen”, aldus Guardiola, geciteerd door Sky Sports.

Onder leiding van Guardiola werd Manchester City vorig seizoen kampioen in de Premier League en gaat het ook dit seizoen weer aan kop in de Engelse competitie. “Voor anderen, en dan onze fans in het bijzonder, zullen zeggen: ‘we genieten van de wedstrijden en zijn blij met wat de jongens laten zien.’ Ik ben ervan overtuigd dat ze geen spijt hebben van wat deze gasten de afgelopen vijftien maanden iedere drie dagen hebben laten zien”, aldus Guardiola. “Dat is het mooiste compliment, het grootste succes dat een team kan hebben.”

“Wij willen ons kwalificeren voor de laatste zestien”, vervolgt de trainer. “Als we de kwartfinales halen heb je misschien geluk zodat je nog verder komt. Daarna spreekt de competitie voor zichzelf. Het toernooi is zo ontzettend zwaar.” De wedstrijd tussen Lyon en Manchester City gaat dinsdagavond om 21.00 uur van start.