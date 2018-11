Woede leidt tot uitnodiging van KNVB: ‘Dat is geen Calimero-gedrag’

De KNVB gaat in gesprek met Maurice Steijn, zo weet De Telegraaf te melden. De trainer van VVV-Venlo uitte afgelopen weekend stevige kritiek aan het adres van de voetbalbond, aangezien de oefenmeester van mening is dat zijn pupillen te zwaar worden bestraft ten opzichte van spelers die vergelijkbare overtredingen hebben begaan.

Peter van Ooijen ontving zondagmiddag in het duel met AZ (2-2) een rode kaart, terwijl eerder Roel Janssen langdurig geschorst werd door de KNVB. “Wat er ook gebeurt, wij gaan voorlopig niet meer naar Zeist. Willekeur. Het lijkt dat de topclubs, Feyenoord is een goed voorbeeld, die hebben zo'n goede advocaat, bijna altijd vrijspraak krijgen. Dat is ons niet gegund. Naar een clubje van ons niveau wordt niet omgekeken. Dan vinden ze het wel prima”, zo stelde Steijn.

De voetbalbond heeft naar aanleiding van deze uitspraken VVV uitgenodigd voor een gesprek. Tegenover De Limburger legt Steijn zijn standpunt nogmaals uit. "Wij hebben in de kwestie-Janssen verklaringen ingediend, hebben ons verhaal gedaan in Zeist en gewezen op eerdere vergelijkbare overtredingen die met geel bestraft werden. En toch werd de straf van vier wedstrijden schorsing voor Janssen gewoon gehandhaafd."

"Sterker nog, er was zelfs een vrouwelijke aanklager die er een duel bovenop wilde geven. Ik weet gewoon dat wij kansloos zijn in beroepszaken. Dat is geen Calimero-gedrag, want ik kom hier juist mee op een moment dat we het goed doen in de Eredivisie", aldus Steijn, die nu met technisch manager Stan Valckx en directeur Marco Bogers zou zijn uitgenodigd voor een gesprek met de KNVB.