Mazraoui: ‘In de kleedkamer maken we een kring en lezen we uit de Koran’

Noussair Mazraoui heeft zich onder trainer Erik ten Hag ontwikkeld als vaste rechtsback van Ajax. De rechtspoot maakte in de Champions League al belangrijke doelpunten tegen Bayern München (1-1) en Benfica (1-0). De 21-jarige verdediger heeft zijn debuut voor de nationale ploeg inmiddels al gemaakt. “Af en toe kijk ik even terug en krijg ik kippenvel over wat er allemaal is gebeurd”, vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

De goals tegen Bayern en Benfica waren twee hoogtepunten in de vooralsnog prille loopbaan van Mazraoui. “Ik heb daarvoor hard gewerkt. Maar ik denk niet zoveel na over mijn doelpunten. Ik wil niet dat ik er zo erg van geniet dat ik ga vliegen. Ik wil nederig blijven en meer winnen. Het mag niet zo zijn dat ik zo tevreden ben dat het stopt”, aldus de rechtsback, die zich zijn goal tegen Benfica nog goed voor de geest kan halen. “In de lange hoek stonden te veel spelers. Ik probeer aanvallend mijn steentje bij te dragen. Dat lukt soms. Maar mijn voornaamste taak is verdedigen.”

Zijn goede prestaties bij Ajax zijn ook in Marokko niet onopgemerkt gebleven. Bondscoach Hervé Renard zette hem afgelopen zomer al op de reservelijst voor het WK in Rusland. Mazraoui werd al diverse keren opgeroepen en mocht zich ook de afgelopen interlandperiode weer melden. “In Afrika voetballen is toch echt wat anders dan hier bij Ajax. Het was wennen. Het voetbal is anders, heviger”, legt hij uit. De rituelen in aanloop naar een wedstrijd zijn heel anders dan hij gewend is bij Ajax. “In de kleedkamer maken we een kring en lezen we uit de Koran, voordat we het veld opgaan. We doen twee korte verzen en een smeekbede. Het Arabisch in de Koran is anders dan het Marokkaans Arabisch dat ik spreek. Maar ik ken de verzen van moskeeles vroeger.”