Van der Sar zeer kritisch: ‘De laatste jaren heeft Ajax te weinig profijt gehad’

Edwin van der Sar is dinsdagavond aanwezig als Ajax het opneemt tegen AEK Athene in de groepsfase van de Champions League. De directeur van de Amsterdamse club was in de afgelopen dagen onder meer in Zuid-Afrika, waar hij een bezoek bracht aan Ajax Capetown. Van der Sar baalt dat er de afgelopen tijd te weinig spelers de stap naar Amsterdam hebben gemaakt.

“De laatste jaren heeft Ajax te weinig profijt van Capetown gehad. Er zijn geen spelers doorgekomen die ons eerste elftal sterker hebben gemaakt en daar moeten we dus kritisch naar kijken”, schrijft de oud-doelman in zijn column voor De Telegraaf. Van der Sar weet dat de sportieve situatie van Ajax Capetown momenteel niet optimaal is.

Het eerste elftal van de zusterclub is deze zomer door het opstellen van een niet-gerechtigde speler een divisie teruggezet. Van der Sar zegt te hopen dat een bezoek 'nieuwe inzichten' heeft gegenereerd, 'omdat de weg omhoog moet worden ingeslagen'. Van der Sar is maandag doorgevlogen naar Athene. De sportbestuurder wil graag dat Ajax het karwei in de Griekse hoofdstad afmaakt.

Van der Sar was de afgelopen tijd ook druk bezig om veranderingen te realiseren in Nederland, maar slaagde hier nauwelijks in. Hij noemt het resultaat van 'de Veranderagenda' in de Eredivisie 'zo verschrikkelijk teleurstellend'. “Er zijn doelstellingen neergelegd die zijn besproken en in eerste instantie allemaal akkoord bevonden door alle partijen. Iedereen zei er achter te staan. De uitwerking ervan is niet iedereen bevallen.”