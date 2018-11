Van Bronckhorst heeft ‘droomscenario’: ‘Hoop dat het in de toekomst gebeurt’

Giovanni van Bronckhorst hoopt dat Jong Feyenoord toe kan treden tot de voetbalpiramide van de KNVB. Het tweede elftal van de Rotterdammers werkt zijn wedstrijden nog altijd af in een beloftencompetitie, terwijl ploegen als Jong Ajax, Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Door in te stromen in de voetbalpiramide, hoopt Feyenoord op een hogere weerstand voor de talenten en daarmee een betere doorstroming naar het eerste elftal.

Omdat Jong Feyenoord ook dit seizoen niet in kon stromen in de voetbalpiramide, koos de club ervoor om op een nieuwe manier te gaan werken. Het tweede elftal kreeg een eigen selectie, trainers en trainingen. Vooralsnog werpt die aanpak geen vruchten af. “We wisten dat ons tweede elftal een moeilijk jaar tegemoet zou gaan'', zegt Van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Een overbruggingsjaar. Er zijn spelers die nu tussen het eerste elftal en de jeugdafdeling hangen. Die doen nog mee met de jeugd en het tweede elftal. Het is een opstartjaar, maar in de toekomst moet het steeds beter gaan renderen."

Van Bronckhorst hoopt dat Jong Feyenoord op termijn een hogere weerstand gaat krijgen. “Met een elftal in een zo hoog mogelijke competitie met veel weerstand. Deelname van Jong Feyenoord aan de piramide is wat mij betreft zeker nog geen gesloten boek. Dat is mijn droomscenario en ik hoop dat het in de toekomst gebeurt. Er waren twee momenten om in te stappen, maar dat deden we niet. Die mogelijkheid is er nu ook niet. Of er in de toekomst nog mogelijkheden voor instromen komen, is nog niet bekend.”

Feyenoord wil dat vijftig procent van het eerste elftal bestaat uit spelers uit de eigen jeugdopleiding. “De opleiding is een enorm belangrijk onderdeel voor de club. In mijn selectie heb ik veertien door Feyenoord zelfopgeleide spelers. Negen van die spelers zijn jonger dan 21 jaar. Tegen Heracles eindigden we de wedstrijd met acht spelers op het veld die Feyenoord zelf heeft opgeleid. Dat laat zien hoe belangrijk we de opleiding vinden.''