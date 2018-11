Vermoedelijke opstelling Ajax: Van de Beek fit genoeg voor basisplaats

Ajax-trainer Erik ten Hag moet dinsdagavond noodgedwongen een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling voor het duel met AEK Athene in de groepsfase van de Champions League. Linksback Nicolás Tagliafico is er door een schorsing niet bij, terwijl Hakim Ziyech niet op tijd is hersteld van zijn knieblessure. Donny van de Beek viel zaterdagavond geblesseerd uit tegen NAC Breda (0-3), maar is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Daley Blind als linksback komt te spelen, waardoor Maximilian Wöber het centrum van de achterhoede zal vormen met aanvoerder Matthijs de Ligt. Ziyech wordt naar verwachting op de rechterflank vervangen door David Neres. Van de Beek vormt samen met Lasse Schöne en Frenkie de Jong het middenveld. Dusan Tadic begon tegen Benfica nog in de punt van de aanval, maar dinsdagavond kiest Ten Hag voor Kasper Dolberg in de spits, terwijl Tadic als linksbuiten begint.

Klaas-Jan Huntelaar moet opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Ajax kan zich dinsdag plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Bij een overwinning is het team van Ten Hag zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel of nederlaag moet het de uitslag afwachten van het duel tussen Bayern München en Benfica in Beieren. Als Ajax niet wint en Benfica wel, dan valt op 12 december de beslissing als Bayern op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber, Blind; Schöne, De Jong, Van de Beek; Neres, Dolberg, Tadic

Vermoedelijke opstelling AEK Athene: Barkas; Bakakis, Chygrynskiy, Oikonomou, Hult; Galanopoulos, Livaja, Alef; Mantalos, Ponce, Boye