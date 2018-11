LA Galaxy licht optie niet en neemt afscheid van 37-jarig icoon

Ashley Cole kan op zoek naar een nieuwe club. Los Angeles Galaxy maakt via de officiële kanalen bekend dat men de optie in het aflopende contract van de linksback niet licht. De 37-jarige aanvoerder zal hierdoor per 1 januari 2019 transfervrij zijn.

Cole speelde voor Arsenal, Crystal Palace, Chelsea en AS Roma, alvorens hij in de winter van 2016 aan de slag ging in de Major League Soccer. Met een basissalaris van ruim 635.000 euro per maand werd hij een van de best verdienende voetballers ooit in het Amerikaanse voetbal. Cole speelde in totaal 94 wedstrijden voor the G’s.

Naast Cole hebben ook Michael Ciani, Brian Sylvestre, Ariel Lassiter, Sheanon Williams, Baggio Husidic, Servando Carrasco en Rolf Feltscher te horen gekregen dat ze uit kunnen kijken aar een nieuwe club. Chris Pontius, Dave Romney en Emmanuel Boateng zijn nog in onderhandeling met Los Angeles Galaxy over een eventueel nieuw contract.

Zlatan Ibrahimovic blijft, vooralsnog, deel uitmaken van de selectie van het team van manager Sigi Schmid. Sinds zijn komst maakte hij in 27 wedstrijden 22 doelpunten en met name AC Milan zou serieuze belangstelling hebben om hem terug te halen naar het San Siro. De Zweed heeft nog een contract tot nieuwjaarsdag 2020.