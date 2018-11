Van Dijk imponeert: ‘Ik wil gewoon voetballen en genieten’

Virgil van Dijk steekt in een uitstekende vorm. De verdediger scoorde onlangs de belangrijke 2-2 tegen Duitsland in de Nations League en ook bij zijn club, Liverpool, presteert Van Dijk constant. De aanvoerder van het Nederlands elftal wordt inmiddels gerekend tot een van de beste stoppers van de wereld, maar dat brengt geen extra druk met zich mee.

“Bij een club als Liverpool voel je altijd al een beetje druk”, aldus Van Dijk in de Engelse media. “Dat moet ook en ik heb er geen last van. Ik wil gewoon voetballen. Ik wil van de wedstrijden genieten. Niet veel mensen krijgen de kans om te doen wat wij doen. Hier ben je ooit voetballer voor geworden. Omdat je plezier hebt in datgene wat je doet en dat is wat ik ook nu nog hoop te doen.”

“Het geeft altijd een fijn gevoel om zowel Nederland als Liverpool te helpen, maar we doen het samen. We willen samen groeien, ook bij Liverpool. Beide teams hebben geweldige spelers en iedereen doet zijn best. Uiteindelijk zijn we allemaal één en ik geniet gewoon van iedere minuut”, aldus de aankoop van ongeveer 85 miljoen euro.

Met Liverpool gaat Van Dijk woensdag op bezoek bij Paris Saint-Germain. Een zege is voldoende om de laatste zestien in de Champions League te bereiken. “Ik heb geen enkele angst”, aldus Van Dijk. “We respecteren PSG als team, maar we willen gewoon winnen. We gaan er helemaal voor, zijn gemotiveerd en zullen zorgen dat we er klaar voor zijn.” Of Sadio Mané kan spelen, is nog onduidelijk. De aanvaller is niet honderd procent fit.