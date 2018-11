Hooligans van Ajax en AEK gaan confrontatie aan in Athene

Ajax neemt het dinsdag in de groepsfase van de Champions League op tegen AEK Athene en een groep fans is de Amsterdammers achterna gereisd naar Griekenland. Niet alle supporters laten zich echter van hun beste kant zien. Griekse media schrijven dat het in de stad tot een confrontatie is gekomen tussen de supportersgroepen.

Zo meldt Gazzetta dat het conflict ontstond in de Alexandras Straat, op zo’n vierhonderd meter afstand van het hoofdkwartier van de politie van Athene. Er werd onder meer met vuurwerk en met molotovcocktails gegooid en er moest uiteindelijk traangas worden ingezet om de gemoederen weer enigszins tot bedaren te brengen. Onder meer het clubhuis van AEK zou zijn aangevallen.

De circa tweehonderd Ajax-fans zouden tijdens de rellen hebben ‘samengewerkt’ met zestig hooligans van Panathinaikos en een aantal fanatiekelingen met een Poolse achtergrond. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De wedstrijd tussen AEK en Ajax gaat dinsdag om 18.55 uur van start.