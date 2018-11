‘Peaky Blinders is moeilijk te begrijpen, maar wel erg goed’

Unai Emery is sinds dit seizoen de manager van Arsenal. De Spanjaard moest zich door zijn transfer niet alleen voorbereiden op een nieuwe club en competitie, maar ook op een nieuwe cultuur en taal. Vanaf dag één spreekt Emery het journaille in het Engels toe en in een interview met de Engelse pers vertelt hij dat hij de taal steeds beter onder de knie krijgt.

Emery voelt zich bevoorrecht dat hij de trainer mag zijn van Arsenal, zo vertelt hij: “Het is mijn werk, maar ik heb niet iedere dag het gevoel dat het mijn werk is. Het is mijn beste hobby. Ik voel de passie enorm en doe mijn werk met veel verlangen. In ieder vak heb je passie nodig om het beste uit jezelf te halen. En voetbal is mijn passie.”

“Ik ben bij mijn familie, bij mijn zoon en bij mijn vrienden. Ik volg nu ook Engelse series om mijn Engels te verbeteren. Peaky Blinders. Dat is een goede serie, maar het is wel moeilijk te begrijpen, want het is Birmingham. En het is erg agressief. Maar het is wel leuk, het is erg goed”, aldus de ex-coach van onder meer Paris Saint-Germain, Sevilla en Valencia.

Peaky Blinders is een populaire dramaserie die gaat over een criminele bende uit Birmingham, die wordt geleid door misdaadbaas Tommy Shelby. De serie is tienduizenden keren gestreamd via Netflix. Emery heeft nu overigens negentien wedstrijden van Arsenal gecoacht. Met the Gunners staat hij met 27 punten op de vijfde plaats in de Premier League.