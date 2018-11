Bayern grijpt in en verwijdert clublegende na kritiek van ereterras

Paul Breitner is niet langer welkom op het ereterras van Bayern München. BILD schrijft dat voorzitter Uli Hoeness heeft besloten om zijn oude vriend niet meer toe laten in de VIP-ruimte van de Allianz-Arena. Hoeness heeft daartoe besloten omdat Breitner afgelopen zondag stevige kritiek uitte aan het adres van trainer Niko Kovac.

Breitner vond dat Kovac op de persconferentie, daags voor het duel met Fortuna Düsseldorf (3-3), een geagiteerde indruk maakte. “Ik ben nog steeds gedeprimeerd omdat ik het mij in de 48 jaar dat ik betrokken ben bij deze club, niet kan voorstellen dat Bayern in de marge leeft. En dat hij (Kovac, red.) deze zwakte toont.” De 67-jarige oud-middenvelder toonde zich bij Bayerischen Rundfunk ook kritisch over de manier waarop de club wordt geleid.

Hoeness heeft daarom besloten om Breitner geen toegang meer te verschaffen tot de VIP-ruimte. “Ik ben gebeld door financieel directeur Christian Dreesen. Hij heeft gezegd dat Uli mij niet meer toelaat als eregast. Ik heb gezegd dat ik dat wel verwacht had en dat ik er sommige gezichten zou tegenkomen die ik toch niet wil zien”, bevestigt Breitner in de boulevardkrant.

“Ik heb besloten om mijn twee erekaarten terug te geven aan de club. Ik wil hen niet de indruk geven dat ik uit ben op vrije toegang”, besluit Breitner, die negen jaar in het eerste van Bayern speelde. Hierna was hij onder meer adviseur en scout bij der Rekordmeister. Breitner was lange tijd een van de beste vrienden van Hoeness, maar in 1983 raakten ze gebrouilleerd met elkaar.